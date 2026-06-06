Schaffe, schaffe Häusle baue - aber mal anders. Diese sieben Strategie- und Aufbau-Games sorgen für Abwechslung und sind dabei richtig gut. Strategie- und Aufbau-Games sind schon auf ein ganz besonderes Videospiel-Genre. Denn wenn sie gut funktionieren, können sie euch für Wochen und Monate unterhalten. Meistens ohne eine große Geschichte, ohne besondere Charaktere, mit denen ihr euch identifizieren könnt, ohne filmische Action und brachiale Cutscenes. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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