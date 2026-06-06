Die letzte Handelswoche möchten Aktionäre von Planet Labs am liebsten aus ihrem Kalender und Gedächtnis streichen. Von Montag bis Freitag sackte der Kurs des Satellitenbetreibers um über ein Drittel in die Tiefe. Besonders schlimm war der Kursverlust mit -25% am Freitag. Was zog die Planet Labs-Aktie so stark in die Tiefe und ist das die perfekte Kaufgelegenheit? Starke Zahlen Die am Donnerstagabend vorgelegten Quartalszahlen kommen als Auslöser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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