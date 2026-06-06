Geologinnen und Geologen tauchen in Filmen meist nur in Nebenrollen auf. Doch wenn, dann haben sie eine überraschend hohe Wahrscheinlichkeit, zu sterben, wie eine kurzweilige Studie - von vier Geologen - zeigt. Wer die eigene Zunft in Filmen betrachtet, findet häufig Anlass zum Fremdschämen. Da wären etwa Journalist:innen, die sämtliche Regeln guter Recherche missachten. Ärzt:innen, die sinnlose Diagnosen stellen. Handwerker:innen, die offenbar noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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