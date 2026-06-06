Der gestrige Freitag hielt für Gold und die anderen Edelmetalle noch eine "böse" Überraschung parat. Der US-Arbeitsmarktbericht für Mai brachte Gold und Silber massiv ins Rutschen. Der heftige Abverkauf vom Freitag lässt für die kommende Woche nicht viel Gutes erwarten. Eine Bestandsaufnahme.Starker US-Arbeitsmarktbericht schürt Zinsängste Der US-Arbeitsmarktbericht für Mai strotzte vor Stärke. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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