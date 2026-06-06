Seit Jahren sucht die Nasa intensiv nach einer Lösung für das größte Hindernis ziviler Überschallflüge: den massiven Lärm beim Durchbrechen der Schallmauer. Nun liefert das Projekt handfeste Resultate am Himmel, die künftige Regularien verändern könnten. Die US-amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa hat am 5. Juni 2026 den ersten erfolgreichen Überschallflug ihres Forschungsflugzeugs X-59 vermeldet. Wie die Nasa in einer offiziellen Mitteilung berichtet, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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