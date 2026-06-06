Strom von der eigenen Solaranlage oder von einem Balkonkraftwerk kann bei einem Stromausfall nützlich sein - aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Worauf es dabei ankommt und wann ein Elektriker helfen muss. Nach dem tagelangenÂ Stromausfall in Berlin Anfang des Jahres fragen sich viele: Kann meine eigene Photovoltaik-Dachanlage oder mein Balkonkraftwerk in solchen Fällen einspringen? Selbst an trüben Wintertagen könnte sie dazu beitragen, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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