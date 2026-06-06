GOLD: Weiter massiv unter Druck! - Analyse & Prognose

?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 24/2026

Der Goldpreis steht massiv unter Druck: Nach einem dynamischen Abverkauf zum Wochenende notiert Gold aktuell bei 4.318,5 US-Dollar und hat damit die wichtige 200-Tage-Linie (SMA200) nach unten durchbrochen. Unsere Gold Prognose für die neue Handelswoche (KW 24/2026) fällt aufgrund dieses charttechnischen Bruchs überwiegend bärisch aus, da die Verkäufer im Markt derzeit das Momentum dominieren.

?? Key Takeaways: Das Wichtigste auf einen Blick für den Goldpreis

Aktueller Status: Gold verzeichnet nach einem Rutsch von über 4.500 USD auf 4.318,5 US-Dollar einen herben Wochenverlust.

Charttechnisches Signal: Durch den Bruch der SMA200 im Tageschart und die Auflösung einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) im 4h-Chart hat sich das Bild für den Goldpreis bärisch eingetrübt.

Gold Prognose KW 24/2026: Das Bear-Szenario (weitere Abgaben) überwiegt mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % . Die erwartete Tendenz ist seitwärts bis abwärts.

Kritische Marken: Die nächsten wichtigen Unterstützungen liegen bei 4.280,3 USD und im Bereich der 4.100 USD-Marke. Erst ein nachhaltiger Sprung über die SMA50 bei 4.627,4 USD bringt die Bullen zurück.

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