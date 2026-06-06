Die deutsche Primärstahlerzeugung steht am Scheideweg zwischen politischem Wunschbild und ökonomischer Realität. Am Fallbeispiel der saarländischen DHS-Gruppe (Dillinger Hütte/Saarstahl) und ihres Transformationsprojekts "Power4Steel" zeichnet diese Sachstandsaufnahme ein ungeschminktes Bild des bevorstehenden Technologiewechsels. Die Analyse dekonstruiert die realen Kostentreiber, vergleicht den theoretischen Wasserstoff-Pfad mit der fossilen Erdgas-Alternative und stellt die alles entscheidende Frage: Kann "grüner Stahl" D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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