Die größten Börsengewinner ergeben sich oft dort, wo völlig neue Industrien entstehen. Genau das könnte Anlegern jetzt erneut bevorstehen. Denn mit Quantinuum und SpaceX stehen gleich 2 der spannendsten Technologie-Unternehmen der Welt vor dem Börsengang.Besonders Quantinuum, das strategisch mit Google DeepMind kooperiert, sorgt derzeit für Aufmerksamkeit. Das Unternehmen gilt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten, um Quantencomputing aus den Forschungslaboren in die industrielle Anwendung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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