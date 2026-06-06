Für Anleger in CoreWeave war das laufende Jahr bislang von außergewöhnlichen Kursschwankungen geprägt. Die Aktie bewegte sich innerhalb der vergangenen zwölf Monate zwischen rund 64 und 187 US-Dollar. Seit der letzten positiven Einschätzung legte das Papier zwar bereits um 42 Prozent zu, dennoch wird das Aufwärtspotenzial weiterhin als nicht vollständig ausgeschöpft angesehen. Trotz des starken Kursanstiegs zählt CoreWeave im Vergleich zu vielen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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