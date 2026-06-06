Die US-Börsen haben am Freitag einen heftigen Rückschlag erlitten. Der Technologie-Index Nasdaq 100 brach um satte fünf Prozent ein, wobei es die Highflyer-Aktien der letzten Wochen und Monate aus dem Chip-Sektor besonders übel erwischte. Das könnte allerdings erst der Anfang vom Ende gewesen sein.Die enttäuschenden Quartalszahlen von Broadcom haben bereits am Mittwochabend für erste Verluste bei Chip-Titeln gesorgt. Am Freitag kam es dann noch übler. Aufgrund von deutlich stärker als erwarteten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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