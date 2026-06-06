Wer sensible Daten mit KI-Chatbots teilt, schenkt sie den Betreibern. Aber es gibt Projekte, die wichtige Infos auch in der Cloud verschlüsseln. Für t3n Tool Time haben wir uns eines genauer angeschaut. Die Ankündigung von OpenAI, Chat-Inhalte zukünftig für das Ausspielen von Werbung zu nutzen, stellt einen Dammbruch dar. Ab jetzt kann in den Testmärkten und später auch weltweit theoretisch alles, was Nutzer:innen mit ChatGPT teilen, in ein Werbeprofil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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