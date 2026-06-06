Am 06.06.1934 wurde die U.S. Securities and Exchange Commission als Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde des USA gegründet und dies weit mehr als die Schaffung einer neuen Behörde. Die SEC war das Ergebnis einer tiefen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Erschütterung. Die Vereinigten Staaten hatten innerhalb weniger Jahre den spektakulärsten Börsenboom ihrer Geschichte erlebt, gefolgt vom verheerendsten Zusammenbruch der modernen Finanzwelt. Millionen Menschen verloren ihre Ersparnisse, Unternehmen gingen massenhaft bankrott, Banken kollabierten und die Weltwirtschaft stürzte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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