Hannover/Berlin (ots) -"Die INTERSCHUTZ 2026 hat eine große Dynamik in die Feuerwehrwelt gebracht - vor allem mit Blick in die Zukunft. Die Einsatzkräfte sind bereit, die Industrie stellt uns praxisgerechte Technik zur Verfügung. Die Feuerwehrwelt rückt zusammen und schaut mit Zuversicht auf die Herausforderungen: Das macht Mut angesichts der aktuellen Lage!" - so lautet das Resümee von Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), zur heute beendeten INTERSCHUTZ 2026 in Hannover. Die Deutsche Messe AG hat rund 140.000 Messegäste vermeldet.Der DFV ist ideeller Partner der Weltleitmesse und war mit einem Gemeinschaftsstand in Halle 27 mitten im Geschehen. "Es ist gigantisch, war hier los war! Ich war überwältigt - und es war bei weitem nicht meine erste INTERSCHUTZ. Das Messegelände war vollgepackt mit den Menschen, die das,System Feuerwehr' in Deutschland am Laufen halten!", erklärt Banse abschließend. In zahllosen Gesprächen und Begegnungen habe er erlebt, wie beeindruckt die Messegäste waren. "Neue Technik verbunden mit dem direkten Ausprobieren, dazu Fachwissen und persönlicher Austausch: Das ist das Erfolgsrezept der Weltleitmesse", resümiert der DFV-Präsident. Das internationale Flair zeigte sich auch in den Gremiensitzungen der European Firefighters' Association (EUFFAS) und des Weltfeuerwehrverbandes CTIF. "Wir haben richtungsweisende Beschlüsse gefasst", berichtet Banse, der auch EUFFAS-Präsident ist.Der DFV-Gemeinschaftsstand erlebte kontinuierlich einen hohen Zulauf. Ob Politiker von Bundes- und Landesebene oder internationale Delegationen, Feuerwehrangehörige aus aller Welt oder Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft; sie alle informierten sich über fachliche Themen, nutzten die Gelegenheit zur persönlichen Vernetzung, nahmen als Start für ihren Notfallvorrat eine "Feuerwehrsuppe" mit oder erwarben die exklusive Playmobil-Figur der Deutschen Jugendfeuerwehr. "Die Fachvorträge haben nachdrücklich gezeigt, was Feuerwehr alles kann und macht. Die Virtuelle Realität-Angebote und der Hubschraubersimulator wurden begeistert angenommen", freut sich DFV-Vizepräsident Frank Hachemer, der im Präsidium für die Veranstaltung zuständig ist. "Bei der INTERSCHUTZ geht es nicht nur um Geräte und Fahrzeuge, sondern immer auch um die Menschen", so Hachemer.Die Landesfeuerwehrverbände, die Deutsche Jugendfeuerwehr, der Weltfeuerwehrverband CTIF, der neue Verband der Feuerwehren der Europäischen Union, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, das Versandhaus des DFV, die Ferien- und Gästehäuser der Feuerwehren und das Deutsche Feuerwehr-Museum stellten sich und ihre Angebote am Gemeinschaftsstand des Deutschen Feuerwehrverbandes vor. Impressionen stehen unter https://www.feuerwehrverband.de/veranstaltungen/interschutz/ zur Verfügung.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia OestreicherTelefon: 0170 4756672E-Mail: oestreicher@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenfeuerwehrverband.deOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/6289188