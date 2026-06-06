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Bitcoin fällt am 6. Juni 2026 unter 62.000 Dollar und erreicht das tiefste Niveau seit dem Februar-Tief dieses Jahres. Strategy verkaufte 32 BTC für 2,5 Millionen Dollar, der erste Netto-Verkauf des Unternehmens seit Ende 2022. In 13 Tagen flossen 4,4 Milliarden Dollar aus Bitcoin-ETFs ab, die längste Abflussserie seit dem Start der Spot-Produkte. Die Bitcoin Prognose für Juni reicht von 62.678 Dollar bei Finbold bis 79.605 Dollar bei Changelly. Kapital rotiert aus Krypto in KI-Aktien und Gold, die beide Milliardenzuflüsse anziehen. Der RSI liegt tief im überverkauften Bereich und hat in jedem Rückgang seit 2020 Erholungen eingeleitet. Die Bitcoin Prognose hängt an den ETF-Zuflüssen und den Zinssignalen der Fed im Juni. Die Frage lautet, ob BTC Monate braucht, um 80.000 Dollar zu erreichen, oder ob ein anderer Einstieg mehr bieten kann.

Bitcoin Prognose: Warum Strategy verkaufte und was die ETF-Rekordabflüsse bedeuten

Bitcoin handelt am 6. Juni bei rund 62.000 Dollar, nachdem der Kurs bis auf 61.500 Dollar fiel und damit 50 Prozent unter dem Allzeithoch von 128.000 Dollar im Oktober 2025 liegt laut CoinDesk. Der Absturz löste 1,5 Milliarden Dollar an Liquidierungen in 24 Stunden aus, wobei Long-Positionen den Großteil trugen.

Strategy gab in einer 8-K-Meldung am 1. Juni bekannt, zwischen dem 26. und 31. Mai 32 BTC zu einem Durchschnitt von 77.135 Dollar verkauft zu haben. Die Erlöse von 2,5 Millionen Dollar fließen in die STRC-Dividende, nicht in einen strategischen Ausstieg. Der Markt reagierte trotzdem mit einem Rückgang von drei Prozent, obwohl die Menge minimal war.

Die Bitcoin-ETF-Abflüsse erreichten mit 4,4 Milliarden Dollar in 13 Tagen einen Rekord, die längste Serie seit Einführung der Spot-Produkte laut BlockchainReporter. Institutionelle Anleger schichten in KI-Aktien und Gold um, die stärksten Gewinner dieses Jahres. Die Fed hält die Zinsen hoch, und die fehlende Senkung drückt riskante Anlagen weiter nach unten. Geopolitische Spannungen treiben die Ölpreise und verstärken den Inflationsdruck, was den kurzfristigen Ausblick für BTC belastet. Der Fear-and-Greed-Index steht auf zwölf Punkten und zeigt extreme Angst im gesamten Kryptomarkt.

Changelly erwartet für Juni einen Durchschnitt von 71.527 Dollar mit einem Hoch bei 79.605 Dollar im optimistischen Fall. Finbold sagt einen Rückgang auf 62.678 Dollar bis Monatsende voraus, und Coinpedia setzt die Spanne bei 66.000 bis 85.000 Dollar an. Die Unterstützung liegt bei 60.000 Dollar, ein Bruch darunter öffnet den Weg Richtung 55.000 Dollar. Die Bitcoin Prognose zeigt, dass der Weg zu 80.000 Dollar Milliarden an frischem Kapital erfordert und Monate dauern könnte. Diese Zeitspanne verändert die Rechnung für Anleger, die nach einem schnelleren Katalysator suchen als ETF-Zuflüsse.

Pepeto: Der Presale, der nur ein Listing braucht, nicht Milliarden

Dass die Bitcoin Prognose auf Milliarden-Zuflüsse wartet, zeigt, wohin institutionelles Kapital fließt, wenn Angst herrscht. Was dieser Rückgang nicht offenbart, ist, wo sich innerhalb der Angst die stärksten Einstiege bilden, und genau diese Lücke füllt Pepeto mit einer funktionierenden Börsenplattform.

Die Bridge verschiebt Token zwischen Netzwerken ohne Kosten, und der Risikoscanner prüft jeden Smart Contract, bevor ein Dollar einfließt. Mehr als 10 Millionen Dollar kamen von Investoren, die das vollständige Audit und den ehemaligen Binance-Experten im Entwicklerteam bestätigt haben, bevor sie Kapital einsetzten. SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, sodass jeder Smart Contract auf der Plattform eine unabhängige Sicherheitskontrolle bestanden hat, bevor der Presale für Anleger öffnete.

Fazit zur Bitcoin Prognose und zum Presale-Zeitfenster

Bitcoin bleibt der institutionelle Anker, aber bei 62.000 Dollar ist die Obergrenze ein monatelanges Ringen um 80.000 Dollar über Wochen und Monate. Die Bitcoin Prognose beschreibt den stabilen Teil eines Portfolios, nicht den Teil, der Renditen deutlich steigern kann. Dieser Teil ist dort, wo Pepeto steht, mit mehr als 10 Millionen Dollar während der Angst und einem nahenden Binance-Listing vor sich. Pepe ging vom Presale auf eine Marktkapitalisierung von 3,8 Milliarden Dollar, und die Käufer, die damals früh handelten, sagen alle dasselbe. Die offizielle Pepeto-Website zeigt, wo diese zweite Chance gerade entsteht. Das Warten auf BTC allein liefert nicht, was ein einziges Binance-Listing für die ersten Wallets erzeugen kann.

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Wie sieht die Bitcoin Prognose für den Rest des Juni 2026 aus?

Changelly erwartet einen Durchschnitt von 71.527 Dollar mit einem Hoch bei 79.605 Dollar, während Finbold 62.678 Dollar bis Monatsende vorhersagt. Die Erholung hängt davon ab, ob die ETF-Abflüsse stoppen und die Fed im Juni Signale für Zinssenkungen gibt. Coinpedia setzt die Spanne bei 66.000 bis 85.000 Dollar an, mit Unterstützung bei 60.000 Dollar und Widerstand bei 68.000 Dollar.

Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, während die Bitcoin Prognose einen Wochenverlust von 14 Prozent zeigt und BTC unter 62.000 Dollar steht. Die offizielle Pepeto-Website zeigt einen Presale-Einstieg, dessen Abstand zum gelisteten Token eine Größenordnung darstellt, die ein BTC-Anstieg auf 80.000 Dollar vom aktuellen Niveau nicht bieten kann.