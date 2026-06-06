Um die Baukosten zu senken und den Bedarf schnell zu decken, setzt der Tech-Konzern auf riesige Schnellbaukonstruktionen. Der ungewöhnliche Plan hat noch einen weiteren Vorteil - denn er kommt Verboten zuvor. Mit zunehmender KI-Nutzung steigt auch der Bedarf an Rechenleistung. Trends wie "Tokenmaxxing", bei dem Nutzer:innen ihren Verbrauch künstlich in die Höhe treiben, verschärfen die Situation zusätzlich. Auch Meta hat seine Mitarbeiter:innen dazu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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