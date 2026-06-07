Wenn ihr nach einem neuen Nervenkitzel beim Zocken sucht, solltet ihr einen Blick auf ein besonderes Spiel werfen. Darin gewinnt ihr nicht, wenn ihr gut seid. Stattdessen löscht das Spiel immer mehr Dateien von eurem PC. Die Prämissen von vielen Videospielen sind klar gesetzt: Ihr müsst die Welt retten, das nächste Level abschließen, den Endboss besiegen. Nur wer sich gut schlägt, kann am Ende das Ziel erreichen und geht als Sieger:in aus dem Game ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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