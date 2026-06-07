Die großen Gewinner von Künstlicher Intelligenz und Raumfahrt sind nicht immer die bekanntesten Namen. Im Fokus der meisten Anleger stehen gerade Chips, Software und Space. Unabhängig davon, welcher KI- oder Raumfahrtkonzern am Ende das Rennen macht: Ein Spezialist im Hintergrund profitiert in jedem Fall. Entsteht hier gerade einer der wichtigsten Infrastruktur-Profiteure der kommenden Jahre?Wer Rechenzentren für Künstliche Intelligenz errichtet oder Satelliten im Orbit vernetzt, kommt an den Produkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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