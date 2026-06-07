Das Drama um die Coinbase-Aktie findet kein Ende. Seit ihrem Allzeithoch im vergangenen Juli hat die Kryptohandelsplattform fast zwei Drittel ihres Wertes verloren. Am Freitag verliert die Aktie abermals -7% und nähert sich mit großen Schritten ihrem 12-Monatstief. Warum gehen Anleger in Scharen von Bord und sprechen wir hier über ein sinkendes Schiff? Miese Stimmung im Kryptomarkt Auslöser des jüngsten Kurssturzes der Coinbase-Aktie ist die miese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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