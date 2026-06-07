HANNOVER, Deutschland, June 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Astrall Dynamics hat auf der INTERSCHUTZ 2026 erstmals seinen hochleistungsfähigen vierbeinigen Roboter Hypertron-T01 vorgestellt. Das System, das als umfassende, unbemannte Lösung für die Brandbekämpfung positioniert wurde, wurde in einer Live-Demonstration vorgestellt, die darauf ausgelegt war, Feuerwehrleute bei der Ausführung risikoreicher Aufgaben in Gefahrenzonen zu unterstützen.

Herkömmliche Feuerwehrroboter erfordern Kompromisse: entweder hohe Mobilität bei begrenzter Nutzlast oder hohe Wasserkapazität bei eingeschränktem Geländefähigkeit. Der Hypertron-T01 löst dieses Problem. Er dringt in Umgebungen mit hohen Temperaturen, giftigen Gasen oder Einsturzgefahr vor, um dort aktiv vorzugehen und Erkundungen durchzuführen, sodass menschliche Einsatzkräfte strategische Entscheidungen aus sicherem Abstand treffen können.

Die technische Entscheidungen sind direkt auf die praktischen Anforderungen der Brandbekämpfung ausgerichtet. Dank einer dynamischen Tragkraft von 80 kg kann der Hypertron-T01 einen Hochdruckwasserwerfer tragen und gleichzeitig schwere Versorgungsschläuche durch Trümmer ziehen. Die Schutzart IP67 ermöglicht den Einsatz bei Regen, Staub, Schlamm und in feuchten Umgebungen, während die Plattform für einen breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 55 °C ausgelegt ist. Die Akkulaufzeit von 8 Stunden verhindert, dass das Gerät mitten im Einsatz liegen bleibt, und die integrierte Wärmebildgebung, Gasdetektion und 3D-LiDAR sorgen für eine kontinuierliche Lageerfassung.

Der integrierte Wasserwerfer liefert eine Durchflussmenge von 20 Litern pro Sekunde bei einer Reichweite von 60 Metern und einem Sprühwinkel von 120 Grad. Ein fortschrittliches Stabilisierungssystem gewährleistet eine präzise Zielerfassung, sowohl beim erklimmen von 45-Grad-Steigung als auch beim Navigieren durch Rohrleitungen, wobei die Steuerung vollständig über sichere Fernsteuerungsmethoden aus sicherer Entfernung erfolgt.

Das Team von Astrall Dynamics, das seine Lösungen auf die tatsächlichen Herausforderungen bei Rettungseinsätzen ausgerichtet hat, besteht aus einsatzerfahrenen Feuerwehrleuten. Dieser operative Hintergrund schafft Vertrauen und zeigt, dass die Hardware den tatsächlichen Anforderungen von Rettungseinsätzen gerecht wird. Das System wurde bereits in großer Stückzahl an China Southern Power Grid ausgeliefert und es werden nun Bestellungen aus aller Welt entgegengenommen.

"Herkömmliche vierbeinige Roboter verfügen in der Regel über eine geringe Nutzlast und sind nicht geländegängig", so Xinqi, Leiter des internationalen Geschäfts bei Astrall Dynamics . "Unser vierbeiniger Roboter Hypertron-T01 kann eine komplette Feuerwehrausrüstung in brennende Treppenhäuser und eingestürzte Gebäude transportieren und so dazu beitragen, die Gefährdung der Feuerwehrleute in den gefährlichsten Einsatzgebieten zu verringern."

Angesichts des wachsenden globalen Marktes für Rettungsrobotik und der zunehmenden Integration von Feuerwehrrobotern in die Standardausrüstung der Feuerwehren baut Astrall Dynamics seine internationale Präsenz weiter aus.

Über Astrall Dynamics

Astrall Dynamics ist ein in Shenzhen ansässiges Robotikunternehmen, das sich auf verkörperte Intelligenz spezialisiert hat. Das Unternehmen, dessen Kernteam aus einem führenden chinesischen Drohnenhersteller stammt, wird von industriellen Venture-Capital-Investoren im Rahmen einer Pre-A-Finanzierungsrunde unterstützt.

Pressekontakt

Kontaktperson: Charlene Gao

E-Mail: charlene.gao@digimentumpr.com