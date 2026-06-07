In der neuen Woche lädt Apple zur diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC. Los geht es am Montag (8. Juni) um 19 Uhr deutscher Zeit mit der vielbeachteten Keynote, bei der das Top-Management um den scheidenden CEO Tim Cook die wichtigsten Neuerungen präsentiert. Eines ist sicher: Nach dem jüngsten Rekordhoch der Aktie sind die Erwartungen hoch.Der primäre Fokus der Konferenz liegt traditionell auf Softwareaktualisierungen. Im Zentrum der Markterwartungen steht eine tiefgreifende Modernisierung des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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