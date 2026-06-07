Oliver Rootsey, Executive Director bei Lenovo, sieht Diversität als Wettbewerbsvorteil. Doch was steckt hinter dem Anspruch "Smarter Technology for all" und wie ehrlich ist das Bekenntnis, wenn andernorts DEI-Programme zurückgefahren werden? Diverse Teams entscheiden schneller, vermeiden blinde Flecken und bringen Innovationen früher in den Markt: Diese These teilt Oliver Rootsey, General Manager in Deutschland und Österreich bei Lenovo, im Podcast ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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