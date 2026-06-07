Während Anleger auf die Mega IPOs von OpenAI, Anthropic oder SpaceX warten, könnten die eigentlichen Profiteure laut Volker Schilling von Greiff Capital Management ganz woanders sitzen: bei Banken und Rückversicherern.Finanzwerte leiden bis heute unter dem Schatten der Finanzkrise von 2008. Viele Anleger misstrauen Banken weiterhin, obwohl sich die Branche seitdem grundlegend verändert habe. Strengere Regulierung, höhere Eigenkapitalquoten und deutlich robustere Bilanzen hätten die Institute widerstandsfähiger gemacht, erklärt Schilling bei wO TV. Dennoch würden viele Bankaktien noch immer mit Bewertungsabschlägen gehandelt. Für Anleger seien Finanzwerte zwar keine risikofreie Wette. Wer …
Enthaltene Werte: US38141G1040,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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