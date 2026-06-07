Hamburg/München (ots) -"Sie haben Prostatakrebs." Dieser Satz wird für rund 79.600 Männer in Deutschland jedes Jahr zur Realität.[1] Dennoch bleibt das Thema und die damit zusammenhängende Prostatakrebsfrüherkennung oft tabuisiert. Mit der Prostatakrebs Awareness Week vom 8. bis 14. Juni 2026 setzen AstraZeneca und MSD Sharp & Dohme gemeinsam mit medizinischen Experten und Betroffenen ein Zeichen für mehr Sichtbarkeit, mehr Wissen und einen offeneren Umgang mit dem Thema Prostatakrebs(früherkennung).Prostatakrebs Awareness Week - Aufklärung, Empowerment und Aktivierung!Dafür kommen auf Instagram die Kampagnenbotschafter zu Wort und zeigen, worum es bei der Prostatakrebs Awareness Week wirklich geht.Aufklärung: Prof. Thorsten Schlomm (@thorstenschlomm (https://www.instagram.com/thorstenschlomm/)), Direktor der Klinik für Urologie an der Charité Berlin, und Prof. Markus Graefen (@markusgraefen (https://www.instagram.com/markusgraefen/)), Gründer und ärztlicher Leiter der Martini-Klinik am UKE Hamburg, teilen ihr Expertenwissen. Die beiden Urologen liefern ihren Followern auf Instagram fundierte Infos, klare Handlungsempfehlungen und hilfreiche Tipps - von der Prostatakrebsfrüherkennung über mögliche Symptome und Risiken bis hin zu verschiedenen Behandlungsoptionen bei Prostatakrebs.Empowerment: Aber wie ist es eigentlich, die Diagnose Prostatakrebs zu erhalten? Michael und Uli Roth sind ehemalige Handball-Nationalspieler. Beide erkrankten bereits früh an Prostatakrebs. Wie sie mit der Diagnose umgegangen sind, was es heißt, wenn ein enges Familienmitglied erkrankt und welche Bedeutung das soziale Umfeld in solch schwierigen Zeiten hat, teilen sie auf ihrem Instagram-Account @roth.zwillinge (https://www.instagram.com/roth.zwillinge/).Aktivierung: Volker Wittkamp, Urologe, Autor und Medfluencer setzt sich seit Jahren für eine offene Kommunikation rund um Prostatakrebs(früherkennung) ein und mobilisiert seine Community auf Instagram (@docintro (https://www.instagram.com/docintro/)) zu mehr Prostata-Awareness. Er nimmt kein Blatt vor den Mund und spricht offen über angebliche Tabuthemen rund um Prostatakrebs wie "Angst vor dem Finger" und Impotenz. Vorbeischauen lohnt sich!"Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern in Deutschland - und trotzdem sprechen wir kaum darüber. Genau deshalb engagiere ich mich für die Prostatakrebs Awareness Week: Sie schafft Aufmerksamkeit, baut Hemmschwellen ab und bringt medizinische Expertise sowie persönliche Erfahrungen zusammen", Prof. Markus Graefen, Gründer und ärztlicher Leiter der Martini-Klinik am UKE Hamburg.Warum Prostatakrebs-Früherkennung für Männer ab 45 Jahren wichtig istDie Aufklärungskampagne "Nichts verpassen" von AstraZeneca und MSD Sharp & Dohme schafft Bewusstsein für das oft vernachlässigte Thema der regelmäßigen Prostatakrebsfrüherkennung für Männer ab 45 Jahren. Denn noch immer wird diese Chance auf Früherkennung von nur etwa jedem Vierten genutzt.[2] Dabei ist der Check-up in der urologischen Praxis gerade dann wichtig, wenn keine Beschwerden auftreten: Im Frühstadium verursacht Prostatakrebs häufig kaum Symptome. Probleme wie Schwierigkeiten beim Wasserlassen, vermehrter Harndrang oder Blut im Urin oder in der Samenflüssigkeit treten meist erst in fortgeschritteneren Stadien der Erkrankung auf.[3] Je früher Prostatakrebs jedoch erkannt wird, desto größer sind die Chancen auf eine erfolgreiche Therapie. Um diese Chance möglichst vielen Männern zu eröffnen, setzen sich die Botschafter der "Nichts verpassen"-Kampagne für mehr Aufklärung ein und fordern: Prostatakrebs darf kein Tabu sein! Sehen Sie sich jetzt das starke Kampagnenvideo auf der "Nichts verpassen"-Website (https://www.prostatenevermiss.com/de/homepage.html) an und informieren sich über die Prostatakrebsfrüherkennung.Umgang mit Prostatakrebs: Der "Wegweiser Prostatakrebs" gibt OrientierungDie Diagnose Prostatakrebs kann ein Schock sein und viele Fragen aufwerfen. Der "Wegweiser Prostatakrebs" bietet Unterstützung für Betroffene, Angehörige und Nahestehende im Umgang mit der Erkrankung. Denn ein grundlegendes Verständnis der Erkrankung kann Betroffene befähigen, selbstbestimmt und aktiv an Entscheidungen teilzuhaben. So können gemeinsam mit dem Behandlungsteam die individuell besten Therapieziele und -optionen gefunden werden. Besuchen Sie die Website und machen Sie sich einen Eindruck vom angebotenen Informationsmaterial: www.wegweiser-prostatakrebs.deProstatakrebsAwarenessWeek2026 Nichtsverpassen WegweiserProstatakrebs Prostatakrebs MännergesundheitÜber AstraZenecaDie AstraZeneca GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft des britisch-schwedischen Pharmaunternehmens AstraZeneca PLC. AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) ist ein globales, wissenschaftsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten in den Bereichen Onkologie, seltene Krankheiten und Biopharmazeutika, einschließlich Herz-Kreislauf, Nieren und Stoffwechsel sowie Atemwege und Immunologie, konzentriert. AstraZeneca mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, ist in über 125 Ländern tätig. Die innovativen Medikamente des Unternehmens werden von Millionen von Patient:innen weltweit eingesetzt. Weitere Informationen auf www.astrazeneca.de.Über MSDBei MSD, in den USA und Kanada bekannt als Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA, eint uns ein Ziel: Wir nutzen führende wissenschaftliche Erkenntnisse, um auf der ganzen Welt Leben zu retten und mehr Lebensqualität zu ermöglichen. Bereits seit über 130 Jahren stehen wir durch die Entwicklung wichtiger neuer Medikamente und Impfstoffe für Fortschritt. Unser Anspruch ist es, als forschendes biopharmazeutisches Unternehmen global führend zu sein - und wir entwickeln innovative Gesundheitslösungen und Wirkstoffe, die die Prävention und Behandlung von Krankheiten bei Menschen und Tieren weiter verbessern. Wir fördern Vielfalt und Inklusion in unseren Teams weltweit und handeln jeden Tag verantwortungsbewusst, um allen Menschen eine sichere, nachhaltige und gesunde Zukunft zu ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.msd.de und folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/msd-deutschland/), Instagram (https://www.instagram.com/msd_deutschland/) und YouTube (https://www.youtube.com/user/MsdDeutschland).Presseinformationen von MSD sind im Internet unter www.msd-presse.de abrufbar. Fachpresseinhalte sind zugangsbeschränkt.Über die strategische Zusammenarbeit von AstraZeneca und MSDIm Juli 2017 gaben AstraZeneca und Merck & Co, Inc. (außerhalb der USA und Kanadas als MSD bekannt) in Kenilworth, NJ, USA, ihre globale strategische Zusammenarbeit in der Onkologie bekannt.DE-95448/05-2026Referenzen[1] Robert Koch-Institut, Zentrum für Krebsregisterdaten. Prostatakrebs (Prostatakarzinom). Verfügbar unter: https://ots.de/sWWC2F [Zuletzt abgerufen: 04.05.2026].[2] Grobe TG, Weller L, Braun A & Szecsenyi J. BARMER Arztreport 2024. Verfügbar unter: https://ots.de/YOMClS [zuletzt abgerufen: 04.05.2026].[3] Deutsche Krebsgesellschaft: Onko Internetportal. Prostatakrebs: Symptome. Verfügbar unter: https://ots.de/28pLPW [zuletzt abgerufen: 04.05.2026].Pressekontakt:Stefanie Martha ScherpfManager PR & CommunicationsAstraZeneca GmbHFriesenweg 2622763 HamburgTel.: +49 40 80 805-78 84E-Mail: stefaniemartha.scherpf@astrazeneca.comEllen DrechslerSenior Communication SpecialistMSD Sharp & Dohme GmbHLevelingstr. 4a81673 MünchenTel.: +49 89 4561 1428E-Mail: ellen.drechsler@msd.deOriginal-Content von: AstraZeneca, MSD SHARP & DOHME, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146043/6289350