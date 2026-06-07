© Foto: adobe.stock.comDie Handelswoche endete für Silber mit einem gewaltigen Knall. Die Schockwellen sind noch nicht abgeklungen, da kündigt sich für die nächsten Tage bereits der nächste Knall an - die US-Inflationsdaten.Silberpreis aktuell: Warum Anleger jetzt alarmiert sind Der überraschend starke US-Arbeitsmarktbericht für Mai löste am Freitag veritable Schockwellen aus. Nicht zuletzt gab es im Edelmetallbereich im Anschluss an die Veröffentlichung kräftige Verwerfungen. Rote Vorzeichen dominierten das Handelsgeschehen. Der Abverkauf vom Freitag drückte den Silberpreis unter die eminent wichtige Marke von 70 US-Dollar. Anleger sind jetzt alarmiert, gelten die 70 US-Dollar inkl. der dort verlaufenden …
Enthaltene Werte: EU0009652759,XC0009677409,XD0002747026,XD0002746952,XD0009982303,XC0007924514Den vollständigen Artikel lesen
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