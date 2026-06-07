Der französische Pharmakonzern Sanofi bietet nach einer hartnäckigen Korrektur eine attraktive Bewertung und eine überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite. Crash bei Technologie- und Wachstumswerten Der brutale Abverkauf bei Technologie- und Wachstumswerten am vergangenen Freitag hat schonungslos offengelegt, wie einseitig die vermeintlich starke Aktienmarktrallye in den vergangenen zwei Monaten war. Überraschend starke Arbeitsmarktdaten haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de