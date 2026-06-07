DAX: Anlauf auf Allzeithoch abgesagt - Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 24 - 2026)

Der DAX aktuell steht nach einem deutlichen Wochenverlust vor einer charttechnischen Zerreißprobe. Starke Konjunkturdaten aus den USA dämpfen die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen und belasten die Aktienmärkte. Da der deutsche Leitindex wichtige Unterstützungslinien nach unten durchbrochen hat, trübt sich die kurzfristige DAX Prognose spürbar ein.

?? DAX Key Takeaways (Auf einen Blick) Aktueller Status: Der deutsche Aktienindex verabschiedete sich mit einem Minus bei 24.575 Punkten aus der vergangenen Handelswoche.

Zins-Dämpfer: Robuste US-Arbeitsmarktdaten (172.000 neue Stellen im Mai) machen eine Zinssenkung bei der Fed-Sitzung am 17.06.2026 unwahrscheinlich.

Charttechnik eingetrübt: Durch den Bruch der SMA20 (24.706 Punkte) im Tageschart haben kurzfristig die Bären das Ruder übernommen.

DAX Prognose KW 24: Das Setup signalisiert mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % eine Fortsetzung der Seitwärts- bis Abwärtsbewegung. Der nächste massive Support wartet erst bei 24.175 Punkten.

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