Während Sternschnuppen auf der Erde ein reines Beobachtungsspektakel sind, stellen die verursachenden Partikel im All eine handfeste technische Herausforderung dar. Treffen sie auf Raumschiffe, wird die Wucht des Aufpralls zum Härtetest für die Konstruktion. Die US-Weltraumbehörde Nasa bereitet sich auf die bemannte Rückkehr zum Mond vor, sieht sich aber mit einem unsichtbaren Feind konfrontiert. Wie Space.com berichtet, könnten vorhergesagte Meteorstürme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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