Lange Zeit galt das supermassereiche Zentrum unserer Galaxie als verhältnismäßig ruhig und nahezu inaktiv, was die Wissenschaft vor Rätsel stellte. Neue astronomische Beobachtungen zeigen nun jedoch ein vollkommen anderes und sehr dynamisches Bild unserer Nachbarschaft. Ein Team um den Astronomen Mark D. Gorski und die Physikerin Lena Murchikova von der US-amerikanischen Northwestern University im Bundesstaat Illinois hat einen bisher unentdeckten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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