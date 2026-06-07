Die Leistungsgrenzen herkömmlicher Prozessoren sind fast erreicht, da Transistoren kaum noch weiter schrumpfen können. Eine aktuelle Entwicklung in der Halbleiterfertigung zeigt nun einen Ausweg aus der Platznot. Ein Team von Wissenschaftler:innen der US-amerikanischen University of Illinois Urbana-Champaign hat einen neuen Ansatz für die Chipherstellung vorgestellt. Durch das vertikale Stapeln von Silizium-Schaltkreisen soll die Rechendichte drastisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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