Ein jahrzehntelanges Beobachtungsprojekt liefert jetzt gänzlich unerwartete Erkenntnisse über die Dynamik in unserer direkten kosmischen Nachbarschaft. Bisherige wissenschaftliche Modelle könnten aufgrund dieser neuen Daten grundlegend überdacht werden müssen. Die Kleine Magellansche Wolke verhält sich nicht wie eine geordnet rotierende Scheibe, wie in einer im Wissenschaftsmagazin Astronomy & Astrophysics veröffentlichten Studie zu lesen ist. Vielmehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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