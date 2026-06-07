Hamburg (ots) -Regisseur Faraz Shariat hat für seinen Film "Staatschutz" am Sonntagabend, 7. Juni, den NDR Filmpreis für den Nachwuchs 2026 erhalten. Die Auszeichnung wurde im Rahmen des 36. Internationalen Filmfests Emden-Norderney vergeben. Der Preis ehrt traditionell den deutschen Erstlings- oder zweiten Spielfilm, der bei dem Festival die höchste Publikumsbewertung bekommen hat.Zum Film:Nach einem rassistischen Anschlag auf ihr Leben beginnt Staatsanwältin Seyo Kim selbst zu ermitteln - auch wenn es ihr ausdrücklich untersagt wurde. Es gelingt ihr, einen der Täter vor Gericht zu bringen. Sie ist überzeugt, dass hinter der Tat mehr steckt: ein rechtes Netzwerk, das im Verborgenen agiert. Entschlossen durchforstet sie alte Akten und rollt längst abgeschlossene Fälle neu auf. Im Gerichtssaal wird ihr jedoch schmerzhaft bewusst, wie schwierig es ist, Gerechtigkeit in einem System zu erkämpfen, das rechte Gewalt verharmlost - oder sogar deckt.Faraz Shariat gilt als eine der aufregendsten und mutigsten jungen Stimmen im deutschen Kino. Basierend auf einem Drehbuch von Claudia Schaefer, Sun-Ju Choi und Jee-Un Kim, dem eine mehrjährige intensive Recherche zugrunde liegt, legt er einen Film vor, der an Dringlichkeit und Wucht seinesgleichen sucht. Aufrüttelnd und wütend, aber nie ohne Hoffnung erzählt "Staatsschutz" von Widerstand und untersucht die Frage, ob sich ein korrumpiertes System auch von innen heraus retten lässt.Zum Preisträger:Faraz Shariat (*1994 in Köln) studierte Szenische Künste an der Universität Hildesheim. 2015 gründete er zusammen mit Paulina Lorenz die Produktionsfirma Jünglinge Film. Mit ihr produzierte er sein Debüt "Future Drei", das 2020 Premiere im Panorama feierte und u.a. zwei Teddy Awards und zwei First Steps Awards gewann. Seither inszenierte er Episoden für "The Baby" und "Zeit Verbrechen" (Panorama 2024) und produzierte die Serie "Schwarze Früchte", die 2024 auf dem Tribeca Film Festival gezeigt wurde. Er ist Stipendiat der Villa Aurora in Los Angeles und entwickelt aktuell sein erstes englischsprachiges Projekt. "Staatsschutz" ist sein zweiter Kinofilm.Der NDR Filmpreis für den Nachwuchs wird seit 2007 für einen ersten oder zweiten programmfüllenden Spielfilm einer deutschsprachigen Regisseurin / eines deutschsprachigen Regisseurs verliehen. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird vom NDR Landesfunkhaus Niedersachsen ausgelobt.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationNDR Presse und InformationTelefon: 040 / 4156 - 2300Fax: 040 / 4156 - 2199presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6289512