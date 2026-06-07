Insider:innen zufolge soll OpenAI vor seinem Börsengang einen radikalen Umbau von ChatGPT planen. Aus dem Chatbot soll demnach einen Super-App werden, die Nutzer:innen zu den für OpenAI lukrativeren KI-Agenten und Coding-Tools leitet. Der Erfolg des Rivalen Anthropic im Rennen um die KI-Krone und das Interesse der Anleger:innen bei den bevorstehenden Börsengängen setzt OpenAI offenbar zunehmend unter Druck. Zuletzt hatte Claude-Entwickler Anthropic ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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