CUPERTINO (dpa-AFX) - Apple startet am Montag (ab 19.00 Uhr MESZ) seine Entwicklerkonferenz WWDC, bei der traditionell künftige Software für Geräte des iPhone-Konzerns vorgestellt wird. Mit besonderer Spannung erwartet werden diesmal neue Funktionen mit Künstlicher Intelligenz.

Apple hatte bereits bei der WWDC vor zwei Jahren eine mit KI verbesserte Version seiner Assistenzsoftware Siri in Aussicht gestellt. Diese verzögerte sich dann jedoch. Zuletzt verdichteten sich Hinweise darauf, dass Apple nun bereit ist, die KI-Siri einzuführen. Sie soll unter anderem mehr komplexere Aufgaben für die Nutzer ausführen können.

Laut Medienberichten könnte Apple im Herbst auch das erste auffaltbare iPhone auf den Markt bringen. Unklar ist, ob die Vorstellung der nächsten Generation des iOS-Betriebssystems für Smartphones des Konzerns bereits einen Hinweis darauf geben könnte./DP/he