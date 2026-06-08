Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - June 8, 2026) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates announced this week for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|ALDEBARAN RESOURCES INC.
|June 25, 2026
|August 7, 2026
|AS
|ATS Corporation
|June 23, 2026
|August 6, 2026
|AGS
|Armada Mercantile Ltd.
|June 29, 2026
|August 5, 2026
|AG
|BTQ Technologies Corp.
|June 23, 2026
|August 12, 2026
|AGS
|Bathurst Metals Corp.
|June 22, 2026
|July 27, 2026
|AS
|Beyond Oil Ltd. *
|May 19, 2026
|July 7, 2026
|A
|Camarico Investment Group Ltd.
|June 2, 2026
|July 9, 2026
|AG
|Canada Goose Holdings Inc
|June 22, 2026
|August 7, 2026
|AGS
|Cannabix Technologies Inc *
|June 15, 2026
|July 27, 2026
|AG
|Chatham Rock Phosphate Limited
|June 3, 2026
|July 14, 2026
|S
|Chicane Capital II Corp.
|June 16, 2026
|July 31, 2026
|AS
|Clairvest Group Inc.
|June 25, 2026
|August 14, 2026
|A
|Comet Industries Ltd
|June 30, 2026
|August 7, 2026
|AGS
|Cordoba Minerals Corp
|June 25, 2026
|August 11, 2026
|AG
|Deep Sea Minerals Corp
|June 22, 2026
|July 28, 2026
|AG
|Denarius Metals Corp.
|June 15, 2026
|July 17, 2026
|S
|Denarius Metals Corp.
|June 15, 2026
|July 16, 2026
|S
|Digital Commodities Inc.
|June 26, 2026
|August 14, 2026
|A
|Equinox Gold Corp.
|June 15, 2026
|July 22, 2026
|S
|FEC Resources Inc.
|June 17, 2026
|July 27, 2026
|AG
|Fancamp Exploration Ltd.
|June 4, 2026
|July 24, 2026
|AGS
|FinEx Metals Ltd.
|June 24, 2026
|July 30, 2026
|A
|Forsys Metals Corp
|June 22, 2026
|July 31, 2026
|AGS
|Geologica Resource Corp.
|June 16, 2026
|July 23, 2026
|AG
|Inventronics Limited
|June 23, 2026
|August 6, 2026
|AS
|Jack Nathan Medical Corp. %
|June 5, 2026
|July 15, 2026
|AGS
|Jayden Resources Inc.
|June 22, 2026
|July 29, 2026
|AG
|LOBE SCIENCES
|June 15, 2026
|July 30, 2026
|AS
|Light AI Inc.
|June 2, 2026
|July 22, 2026
|A
|Lion Copper and Gold Corp. *
|June 22, 2026
|July 30, 2026
|AG
|Lobe Sciences Ltd. %
|May 1, 2026
|June 15, 2026
|AS
|MegumaGold Corp.
|June 26, 2026
|August 10, 2026
|S
|Orla Mining Ltd.
|June 15, 2026
|July 22, 2026
|S
|Orogen Royalties Inc. (Spinco)
|June 25, 2026
|August 13, 2026
|AG
|Pacific Empire Minerals Corp.
|June 24, 2026
|August 13, 2026
|AG
|Paloma Resources Inc.
|June 25, 2026
|July 31, 2026
|AG
|Petro-Victory Energy Corp.
|June 24, 2026
|July 30, 2026
|AGS
|Regency Gold Corp.
|June 26, 2026
|July 31, 2026
|AG
|Skeleton Coast Uranium Corp.
|June 23, 2026
|July 28, 2026
|AG
|Touchstone Exploration Inc. *
|June 3, 2026
|July 23, 2026
|AS
|United Critical Minerals Corp.
|June 22, 2026
|July 24, 2026
|AS
|VANTA HOLDINGS INC
|June 24, 2026
|July 31, 2026
|AS
|Vertex Resource Group Ltd.
|June 23, 2026
|August 12, 2026
|AGS
|Vext Science, Inc.
|June 22, 2026
|July 30, 2026
|A
|Wedgemount Resources Corp.
|June 22, 2026
|July 27, 2026
|AG
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
B = Bondholder Meeting
C = Court Meeting
For more information, please visit https://www.cds.ca/
To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/300136
Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
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