FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 8. Juni



TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung

10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 12:00 DEU: BASF's Investorenveranstaltung zum Zhanjiang-Verband 14:30 USA: Honeywell, Strategieupdate

19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC, San Jose



DEU: Paragon, Jahreszahlen

USA: Coreweave, Hauptversammlung

USA: Reddit, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert)

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26

10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Deutsch-ukrainische Industriekonferenz der Initiative «New Age Defence»

10:00 DEU: Biotech-Finanz Gipfel - EY stellt Studie zur Biotechbranche vor Die Zahlen erhebt der Verband BIO Deutschland e. V. jährlich in Kooperation mit EY

10:00 LUX: Treffen der EU-Verkehrsminister



14:00 DEU: Venture Capital Side-Event «German Venture & Growth Forum» mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

14:30 DEU: Staat und Wirtschaft vereinbaren beschleunigten Ausbau digitaler Infrastrukturen. Unterzeichnung einer Absichtserklärung durch hochrangige Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen sowie der CEOs der Telekommunikationsbranche u.a. mit Digitalminister Karsten Wildberger.

17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD»

CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten

HINWEIS

AUS: Feiertag, Börse geschlossen

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