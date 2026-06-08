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Dow Jones News
08.06.2026 06:51 Uhr
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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni

DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft: 

=== 
+ DAX 
 AUFNAHME 
 -Hochtief 
 HERAUSNAHME 
 - Porsche Automobil Holding SE 
 
+ MDAX 
 AUFNAHME 
 -Elmos Semiconductor 
 - Porsche Automobil Holding SE 
 - Siltronic 
 - Suss Microtec 
 HERAUSNAHME 
 - Hochtief 
 - Jungheinrich 
 - Redcare Pharmacy 
 - Ströer 
 
+ SDAX 
 AUFNAHME 
 - Asta Energy Solution 
 - Basler AG 
 - Jungheinrich 
 - LPKF Laser & Electronics 
 - Redcare Pharmacy 
 - Ströer 
 - Vincorion 
 HERAUSNAHME 
 - Adesso 
 - Borussia Dortmund 
 - Elmos Semiconductor 
 - ProSiebenSat.1 Media 
 - Siltronic 
 - Suss Microtec 
 - Verve Group 
 
+ TECDAX +++++ 
 AUFNAHME 
 - PVA TePla 
 - Verbio 
 HERAUSNAHME 
 - 1&1 AG 
 - Nagarro 
 
+ FTSE-100 
 AUFNAHME 
 - Aberdeen Group 
 - Computacenter 
 - Investec 
 HERAUSNAHME 
 - Berkeley Group 
 - Mondi 
 - Rightmove 
 
+ STOXX-600 
 AUFNAHME 
 - Acerinox 
 - Aker 
 - AT&S Austria Technologie 
 
- BAM Groep 
 - Bank Millenium 
 - Comet Holdings 
 - Computacenter 
 - Inficon 
 - Kety 
 - SES 
 - Soitec 
 - TGS 
 HERAUSNAHME 
 - Ambu 
 - Bavarian Nordic 
 - Big Yellow Group 
 - B&M 
 - Camurus 
 - Christian Dior 
 - Easyjet 
 - Inwit 
 - Sunbelt Rentals 
 - Vidrala 
 - Wallenstam 
 - Wendel 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



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