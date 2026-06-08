Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent verteuert sich im frühen Handel um knapp vier Prozent auf 97 Dollar. Denn die Spannungen im Nahen Osten haben sich erneut verschärft. Nachdem Israel Stellungen der Hisbollah in den südlichen Vororten Beiruts angegriffen hatte, reagierte der Iran erstmals seit rund zwei Monaten wieder mit Raketenangriffen auf Israel.Kurz zusammengefasst: • Der Iran und Israel haben sich nach neuen Angriffen im Libanon erneut gegenseitig beschossen, wodurch die Spannungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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