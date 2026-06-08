Wien (ots) -Der größte deutsche Onlineshop integriert die Plattform des Wiener AI Visibility & AI Commerce Start-ups Rankscale in seine Prozesse.Die Partnerschaft ist das Ergebnis eines mehrmonatigen Auswahlprozesses, orchestriert von OTTO DOCK 6. Die hauseigene Venture Client Unit des größten deutschen Onlineshops vernetzt Unternehmen gezielt mit vielversprechenden Startups. Um individuellen Problemstellungen zu begegnen, identifizieren die Expert*innen innovative Lösungen am Markt und begleiteten ihre Implementierung in der Organisation - von der ersten Potenzialanalyse hin zur Skalierung für maximalen Business Impact. In einem strukturierten Auswahlprozess mit Demozeitraum und einer anschließenden viermonatigen Pilotphase konnte sich Rankscale als Plattform für AI Visibility & Analysis, AI Commerce und Brand Mentions gegen den Wettbewerb behaupten.Sichtbarkeit im AI CommerceMit den neuen KI Shopping Analyse Funktionen von Rankscale können Marken und Händler schnell und intuitiv die Sichtbarkeit und viele weitere Attribute ihrer Produkte in ChatGPT, AI Mode (aktuell nur USA) und Copilot monitoren, analysieren und daraus Aktionen ableiten. Neben der Produktanalyse stellt Rankscale eine sogenannte Buybox-Winner Analyse zur Verfügung, die ermittelt, wie oft ein Händler, der die zu analysierenden Produkte vertreibt, auf Platz 1 in ChatGPT, AI Mode oder Copilot angezeigt wird.Joint Engineering für individuelle AnforderungenZum Start der Kooperation wurden OTTO-Stakeholder aus unterschiedlichen Bereichen ongeboardet. In einem gemeinsamen Kick-off Meeting wurde für die Pilotphase ein von OTTO geliefertes KI Prompt Set implementiert und ausgiebig getestet. Rankscale hat dabei noch während der Testphase individuelle AI Commerce Features für OTTO integriert.OTTO forderte unter anderem Marken-Übersichten für das Management, AI Engine-übergreifende KPI-Vergleiche in einem Dashboard und eine Möglichkeit zur externen Datenanbindung. Ferner war ein feingranularer Wettbewerbsvergleich gewünscht, unter anderem über Share of Voice, Quellen-Referenzierung, Reputation/Tonalität und Detektionsraten.Durch die hohen Anforderungen an die Zuverlässigkeit, Stabilität und den Mehrwert an die AI Commerce Lösungen, hat OTTO im Rahmen des Rankscale Beta Feature Programms maßgeblich zur Produktverbesserung beigetragen.Dazu hat OTTO im Joint Engineering die Shopping- und AI Commerce Funktionen in Rankscale mitgestaltet und maßgeblich zur Implementierung dieses neuen Produktbereichs beigetragen.Überzeugende PerformanceDie Testphase war ein voller Erfolg. Julia Kunstmann, Co-Lead OTTO DOCK6, erklärt: "Überzeugt hat uns insbesondere die Prompt Decoding Methode, die praxisnahe Prompt-Research auf Segment-, Länder- und Sprachbasis ermöglicht. Darüber hinaus konnte Rankscale mit dem starken Fokus auf den E-Commerce-Bereich punkten. Zudem ist Rankscale zu jeder Zeit auf unsere spezifischen Bedürfnisse eingegangen, beispielsweise mit Blick auf die Multi-Factor-Authentification."Jan Wölk, SEO Produktmanager bei OTTO, lobt insbesondere die Daten- und Reporting-Qualität: " Durch die detaillierten Daten, die Custom Dashboards, die Gliederung der Reports und insbesondere die Shopping Analyse für ChatGPT bietet Rankscale uns echte Mehrwerte in der Anwendung. Durch die Flexibilität im Aufbau eigener Prompt Sets und die API-Anbindung können wir unseren spezifischen Anforderungen gezielt begegnen. Dabei stand uns Rankscale zu jeder Zeit mit lückenlosem Support zur Seite."Neben der nun startenden Partnerschaft mit OTTO wird auch die Implementierung in weiteren Konzerngesellschaften der Otto Group derzeit überprüft.Über OTTO DOCK 6OTTO DOCK 6 vernetzt Unternehmen gezielt mit vielversprechenden Startups. Um individuellen Problemstellungen zu begegnen, identifiziert die Venture Client Unit innovative Lösungen am Markt und begleitetet ihre Implementierung in der Organisation - von der ersten Potenzialanalyse hin zur Skalierung für maximalen Business Impact.Über Rankscale.AIZu den Kunden von Rankscale gehören Unternehmen wie beispielsweise Otto Group, Bosch, Rewe, Stepstone, O2, hama, 1&1 und UBS. Auch Medienunternehmen wie APA, F.A.Z. und OMR sowie namhafte Agenturen nutzen bereits die webbasierte Software.Zum Unternehmen und seiner AI-Marketing Analytics Lösung: Rankscale bietet skalierbares AI-Sichtbarkeit-Tracking, Insights, Reputations- und Prompt-Recherchen. Rankscale zeigt, was KI-Systeme über Brands schreiben und zwar Modell für Modell. Es hilft Einflüsse, Falschinformationen und deren Quellen sichtbar zu machen und analysiert Shopping-Ergebnisse in ChatGPT, AI Mode und Copilot. Letztlich bietet Rankscale E-Commerce Insights aus unterschiedlichen Perspektiven. Rankscale erlaubt die Konfiguration von tausenden frei konfigurierbaren und automatisierten Suchanfragen -und somit nicht auf vorgefertigten Stichproben.Kontakt & verantwortlich im Sinne des Presserechts:Rankscale GmbH, WienMathias Ptacek, CEO & Founder rankscale.aiTel.: +43 664 189 0551E-Mail: mathias@rankscale.aiWeb: www.rankscale.aiPressekontakt OTTO:Roman OncsakPressesprecher Handel, B2B, MarketingOTTO (GmbH & Co. KGaA)Tel. +49 (0) 40 6461 8477roman.oncsak@otto.deRankscale AI Webseite (https://rankscale.ai/)Pressekontakt:Rankscale GmbHMathias PtacekTelefon: +43 664 189 0551E-Mail: mathias@rankscale.aiWebsite: https://rankscale.aiOriginal-Content von: Rankscale GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182691/6289549