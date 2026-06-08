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Dow Jones News
08.06.2026 07:39 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Technologieausverkauf in Seoul, Tokio und Taipeh

DJ MÄRKTE ASIEN/Technologieausverkauf in Seoul, Tokio und Taipeh

DOW JONES--Die asiatischen Aktienmärkte werden am Montag von mehreren Faktoren belastet und geben auf breiter Front teils massiv nach. Händler nennen Zinsängste, steigende Ölpreise und die Eskalation im Nahostkrieg. Die unerwartet starken US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag verstärken die Spekulationen in den USA auf Zinserhöhungen. Dazu flammt die militärische Auseinandersetzung zwischen dem Iran und Israel wieder auf. Beide Seiten überzogen sich mit Angriffen aus der Luft. Ein Appell von US-Präsident Donald Trump an den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, nicht auf die iranischen Raketenangriffe zu reagieren, blieb ungehört. Das dämpft Hoffnungen auf ein Friedensabkommen, in der Folge ziehen die Ölpreise an. Rohöl der Sorte Brent verteuert sich um rund 4 Prozent auf gut 97 Dollar.

Verkauft werden mit den Zinserhöhungssorgen unter anderem Technologiewerte aus dem Halbleiterbereich, wozu aber auch Gewinnmitanhmen nach der fulminanten Rally beitragen. Besonders betroffen sind davon die Börsen in Südkorea, Japan und Taiwan. In Südkorea wurde der Handel wegen massiver Verluste teils unterbrochen. Der technologielastige Kospi in Seoul sinkt um 5,6 Prozent, lag aber auch schon über 8 Prozent im Minus. Der südkoreanische Leitindex hat in diesem Jahr dank des KI-Booms weltweit bislang am besten abgeschnitten. Samsung Electronics und SK Hynix büßen 5,6 bzw. 3,3 Prozent ein, nachdem sie zu Beginn des Handels schon zweistellig hinten lagen Taiwan Semiconductor Manufacturing rutschen in Taipeh um 2,8 Prozent ab.

In Tokio verlieren Tokyo Electron 5,1 Prozent und Softbank 7,2 Prozent. Der Nikkei-225 sinkt um 4 Prozent auf 63.898 Punkte, der breitere Topx um 3,0 Prozent. Die Revision der japanischen BIP-Daten spielt am Markt keine Rolle. Für den Zeitraum Januar bis März wurde die reale Steigerung um 0,5 Prozent bestätigt, die annualisierte Rate wurde allerdings etwas nach unten genommen.

In Hongkong sinkt der HSI um 1,2 Prozent, im chinesischen Kernland der Shanghai-Composite um 1,3. In Australien wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)          Feiertag 
Nikkei-225        63.898,13  -4,0    -       08:00 
Topix 500 (Tokio)     2.997,68  -3,0   +12,7      08:00 
Kospi (Seoul)       7.704,46  -5,6   +82,9      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   24.668,59  -1,2    -3,8      10:00 
Shanghai-Composite     3.976,83  -1,3    +0,2      09:00 
Straits-Times (Singapur)  4.974,09  -1,5    +7,1      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   5.451,44  -2,6   -37,0      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.682,20  -0,7    +0,2      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Fr, 09:16 % YTD 
EUR/USD           1,1531  +0,1   1,1519     1,1627  -1,8 
EUR/JPY           184,89  +0,1   184,70     185,96  +0,5 
EUR/GBP           0,8642  +0,1   0,8637     0,8651  -0,8 
USD/JPY           160,31  +0,0   160,29     159,91  +2,4 
USD/KRW          1.548,10  -0,7  1.559,08    1.541,40  +7,5 
USD/CNY           6,7826  +0,3   6,7655     6,7741  -3,0 
USD/CNH           6,7854  -0,1   6,7910     6,7740  -2,7 
USD/HKD           7,8349  +0,0   7,8332     7,8336  +0,7 
AUD/USD           0,7049  +0,1   0,7045     0,7128  +5,7 
NZD/USD           0,5803  +0,1   0,5796     0,5868  +0,8 
BTC/USD          62.738,90  +1,4 61.869,42    61.547,71 -28,5 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           94,40  +4,3    3,86      90,54 
Brent/ICE           96,66  +3,8    3,57      93,09 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.309,27  -0,5   -19,53    4.328,80 
Silber            67,74  -0,1   -0,07      67,81 
Platin           1.760,13  -0,9   -16,67    1.776,80 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

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