Antibiotika-Resistenzen sind gerade in Krankenhäusern schwer frühzeitig auszumachen. Das Uniklinikum Frankfurt setzt daher auf eine KI-Plattform, die Daten zusammenführt und daraus Trends erkennen soll. Resistenzen sind eine der größten Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit und ihre Ursachen sind vielfältig: Sie entstehen in Krankenhäusern durch Überverschreibung, in Arztpraxen durch Fehlverordnungen und schlechte Einnahmedisziplin der Erkrankten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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