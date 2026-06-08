Die Nervosität an den Märkten bleibt hoch. Doch es gibt auch Aktien, die sich aktuell weitgehend unbeeindruckt von diversen geopolitischen Verwerfungen zeigen. So wie etwa die Anteilscheine der DHL Group. Der DAX-Titel konnte zuletzt immer weiter zulegen. In der vergangenen Handelswoche glückte der Sprung auf ein neues Jahreshoch. Dies war auch gleichzeitig der höchste Stand seit dem Jahre 2022. Indes baut der Logistikkonzern sein Engagement in Frankreich weiter aus. Wie das Unternehmen mitteilte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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