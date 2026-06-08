Im schwachen Gesamtmarkt präsentiert sich die Aktie von Ion Beam Applications in einer starken Verfassung. Auch zum Start in die neue Handelswoche zeichnen sich im frühen Handel weitere Kursgewinne beim europäischen Nebenwert ab. Kein Wunder, konnten die Belgier einen weiteren nennenswerten Auftrag aus den USA an Land ziehen.Ion Beam Applications soll zwei ProteusONE-Protonentherapie-Lösungen am Duke Proton Center in Durham installieren. Das akademische medizinische Zentrum will dann im Jahr 2029 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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