Blieskastel (ots) -Auf der The smarter E Europe in München (23. bis 25. Juni 2026) präsentiert Hager im Bereich EM-Power (Halle B5) ganzheitliche Lösungen für eine zukunftsfähige Energieinfrastruktur in Wohn- und Zweckgebäuden. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen intelligente Systeme für Energiemanagement, Ladeinfrastruktur für private, halböffentliche und öffentliche Bereiche und Energieverteilungssysteme für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das öffentliche Nieder- und Mittelspannungsnetz.Energiemanagement als Schlüssel zur SektorenkopplungMit dem Energiemanagementsystem flow R3 zeigt Hager, wie sich Energieflüsse im Gebäude transparent steuern und optimieren lassen. Das System arbeitet mit AI360, verknüpft Stromerzeugung, Speicherung und Verbrauch in Echtzeit und schafft so die Grundlage für eine effiziente Nutzung regenerativer Energien - vom Einfamilien- über das Mehrfamilienhaus bis zum Zweckbau.Zukunftssichere Ladeinfrastruktur für alle AnwendungsszenarienEin weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Portfolio für Ladeinfrastruktur - der witty Produktfamilie. Sie deckt ein breites Spektrum an Anwendungen ab - von privaten Ladepunkten bis hin zu skalierbaren Lösungen für Parkflächen, Flotten und Mehrfamilienhäuser. Besondere Aufmerksamkeit gilt Lösungen, die PV-optimiertes und intelligentes Laden ermöglichen und sich nahtlos in übergeordnete Energiemanagementkonzepte integrieren lassen. Als weiteres Highlight zeigt Hager auf der The smarter E die witty flex - eine Wallbox für bidirektionales Laden.Intelligente Energieverteilungssysteme für die Anbindung von ErzeugungsanlagenNormgerechte Energieverteilungssysteme sind die Basis für die effiziente Nutzung von Energie im Gebäude. Hager zeigt auf der The smarter E konkrete Anwendungsfälle konform zur VDE AR-N 4105 und VDE AR-N 4110. Ergänzt werden die Lösungen durch digitale Tools von der Planung bis zur Inbetriebnahme.Mieterstrom effizient umsetzenGemeinsam mit metergrid bietet Hager eine Komplettlösung für Mieterstrommodelle an, die Eigentümern den gesamten Prozess erleichtert - von der ersten Beratung und Wirtschaftlichkeitsberechnung über die Planung der elektrotechnischen Infrastruktur bis hin zur Abrechnung. Dank der innovativen Hardware von Hager und der Mieterstrom-Expertise von metergrid wird der Einstieg in die Energiewelt von morgen einfach, effizient und zukunftsfähig.Gebäude ganzheitlich denken - von der Planung bis zum BetriebDer Hager Auftritt auf der The smarter E 2026 folgt einem klaren Leitgedanken: die intelligente Vernetzung aller relevanten Energieanwendungen im Gebäude durch aufeinander abgestimmte Systeme für eine einfache Planung, Installation und Inbetriebnahme.Über HagerHager ist ein führender Anbieter intelligenter elektrotechnischer Produkte, Systeme und Lösungen für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude mit einem Jahresumsatz von rund 3 Milliarden Euro. Seit über 70 Jahren gestaltet das Unternehmen die elektrische Welt von morgen. 12.800 Mitarbeitende aus mehr als 90 Nationen entwickeln, produzieren und vertreiben Produkte und Lösungen für bessere Gebäude und eine bessere Zukunft. Komponenten und Systeme werden an 23 Standorten weltweit produziert und in mehr als 100 Ländern vertrieben. Das international tätige Familienunternehmen hat seinen Hauptsitz in Blieskastel in Deutschland.Pressekontakt:Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KGMelanie HipplerReferentin Presse und MediaplanungT +49 6842 945 7251presse.de@hager.comFür mehr Bildmaterial: hager.de/presseOriginal-Content von: Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175425/6289553