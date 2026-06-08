Die Micron-Aktie ist am vergangenen Freitag um über -13% eingebrochen und geriet damit nach ihrer zuvor starken Rallye deutlich unter Druck. Nach den jüngsten Rekordständen nehmen die Gewinnmitnahmen spürbar zu, während sich das kurzfristige Chartbild zunehmend eintrübt. Besonders die hohe Dynamik des Rücksetzers sorgt aktuell für neue Unsicherheit im Trendverlauf. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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