Der DAX ist in der abgelaufenen Handelswoche wieder etwas zurückgefallen. Unter dem Strich büßte das größte deutsche Börsenbarometer knapp 350 Punkte ein und schloss -1,39% tiefer mit 24.756 Punkten. Die höchsten Verluste gab es bei Porsche SE und Mercedes-Benz, Zalando war bester DAX-Wert. Doch wie geht es nun weiter? Es geht weiter hin und her Zu Wochenbeginn gab der Index trotz anfänglicher Gewinne etwas nach, ehe es am Dienstag wieder steigende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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