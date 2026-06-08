Nachdem der GAFAM Index kürzlich ein neues Allzeithoch markiert hatte, ging es zuletzt wieder etwas bergab. Dies lag vor allem an einem enttäuschenden Ausblick des Chipkonzerns Broadcom in der Vorwoche. Besonders schwach zeigte sich indes die Aktie der Facebook-Mutter Meta, die am Freitag unter Druck geriet und am Ende des Tages 5,5 Prozent verlor. So belastete ein Bericht der Financial Times (FT), wonach Meta die Aufnahme frischen Kapitals in zweistelliger Milliardenhöhe erwägt. Die Mittel sollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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