Berlin (ots) -Flinks großer Sommer-Drink-Report: Was Deutschland wirklich trinkt - regional, saisonal, überraschendDer Sommer ist da - und Deutschlands Kühlschränke verraten mehr als jeder Wetterbericht. Pünktlich zum Auftakt der Saison blickt Flink, Deutschlands führender Schnelllieferdienst, auf die Bestelldaten des Sommers 2025 zurück. Das Ergebnis: Ein Land voller regionaler Eigenheiten und überraschender Vorlieben. Fanta? Eindeutig ein Ost-Phänomen. Spezi? Bayern und der Osten unter sich. Fritz-Kola? Gehört dem Norden. Und das meistbestellte Getränk des ganzen Sommers - noch vor Bier, Cola und Radler - ist schlicht Wasser.Spezi-Land, Fanta-Osten, Fritz-Kola-Norden: Das große Softdrink-DuellKein Getränk zeigt Deutschlands regionale Seele so deutlich wie der Blick auf die Softdrinks. Flink hat ausgewertet, welche Marken wo dominieren - und die Ergebnisse überraschen.Paulaner Spezi - das bayerische Cola-Orangen-Getränk - ist nicht nur im Süden beliebt. Der Osten Deutschlands zieht beim Spezi fast gleichauf mit Bayern: In beiden Regionen landet die Mischung aus Cola und Orangenlimonade gleich häufig im Warenkorb. Berlin hingegen bleibt deutlich dahinter. Wer auf Spezi steht, wohnt also eher in München oder Dresden als in Mitte oder Prenzlauer Berg."Spezi ist in Bayern erfunden - aber offenbar auch im Osten geliebt. Das hätte ich nicht erwartet", sagt Lucas Rietz, Managing Director bei Flink Deutschland.Noch eindeutiger ist der Fanta-Befund: Fanta wird in Ostdeutschland mit Abstand am häufigsten bestellt - deutlich öfter als in allen anderen Regionen und fast doppelt so oft wie im Süden. Ein Trinkverhalten, das tief verwurzelt scheint.Fritz-Kola hat derweil seinen Heimmarkt fest im Griff: Im Norden - also rund um Hamburg - ist die Hamburger Kultmarke mit Abstand am beliebtesten. Und Coca-Cola? Findet seine treuesten Fans im Süden - und hat seinen schwächsten Auftritt ausgerechnet in der Hauptstadt, die lieber zu anderen Marken greift.Das meistgekaufte Getränk des Sommers? Wasser.Vor Bier, vor Cola, vor Radler: Das meistbestellte Getränk im Sommer 2025 war schlicht Wasser. Juni war der absolute Durst-Spitzenmonat - kein anderer Monat verzeichnete mehr Wasserbestellungen. Deutschland trinkt im Sommer mehr als sonst - und fängt mit dem Vernünftigen an.Berlin: Der Getränke-Abenteurer der RepublikWenn der Sommer kommt, dreht Berlin auf. Die Hauptstadt greift im Sommer zu mehr Aperitif, mehr Biermischgetränken und mehr Gin Tonic als jede andere deutsche Stadt - gemessen am eigenen Bestellvolumen. Kein Wunder: Berlin hat Balkon-Kultur, Außengastronomie und das Temperament, dem Sommer ordentlich zuzuprosten."Berlin ist der Getränke-Abenteurer der Republik. Im Sommer landet alles im Warenkorb: Aperol, Radler, Gin Tonic, Rosé - aber auch Eistee, Wasser und Energy Drink. Die Hauptstadt macht beim Durstlöschen keine halben Sachen", sagt Lucas Rietz.Aperol schlägt alles - der Spritz-Sommer im WarenkorbDer Sommer ist Aperitif-Zeit. Die Flink-Daten aus dem Sommer 2025 machen den Trend greifbar: Aperol, Campari und Co. sind in der warmen Jahreszeit deutlich gefragter als im Winter - der Abstand ist groß. Spitzenmonat ist der Juni: Kaum steigen die Temperaturen, greift Deutschland zum Spritz.Berlin führt das Ranking an - vor Köln, Hamburg und München. Der Süden trinkt Aperitif, der Norden auch. Aber angeführt wird die Liste von der Hauptstadt.Radler ist das wahre Sommer-Bier - das Pils glänzt im WinterDas überraschendste Ergebnis der Auswertung: Das klassische Helles oder Pils ist eigentlich ein Wintergetränk. Im Sommer 2025 wurde es weniger bestellt als in den kalten Monaten - klar überholt vom Biermischgetränk. Radler bzw. Alsterwasser boomen, sobald die Sonne rauskommt."Wer hätte gedacht, dass das klassische Pils ein Wintergetränk ist?" fragt Lucas Rietz. "Radler ist das unbesungene Getränk des deutschen Sommers - und die Zahlen geben dem Biermischgetränk völlig Recht."Die regionale Aufschlüsselung offenbart zudem einen klaren Nord-Süd-Graben beim klassischen Bier: München führt Deutschlands Helles-Ranking an - Augustiner und Paulaner sind eben keine leere Drohung - und liegt dabei noch vor Berlin. Im Norden dagegen ist Pils die Wahl: Berlin, Hamburg und Kiel gehören zu den stärksten Pils-Städten der Republik. München taucht dort gar nicht erst auf. Und beim Radler? Bleibt Berlin mit doppelt so viel Biermischgetränk pro Bestellung wie Hamburg oder München die unangefochtene Hauptstadt.Der Gin-Tonic-Sommer: Tonic Water auf dem VormarschEin Getränk, das im Sommer klar gewinnt: Tonic Water - das Herzstück des Gin Tonic. Wer Gin im Haus hat, braucht Tonic. Und genau das bestellten die Deutschen im Sommer 2025 deutlich öfter als im Winter. Berlin führt die Rangliste an und trinkt mehr als doppelt so viel Tonic Water wie Hamburg. Der Gin Tonic ist längst kein Bar-Getränk mehr - er ist im deutschen Sommer-Warenkorb zuhause angekommen.Hamburg überrascht: Roséwein-Metropole des NordensWer im Sommer einen kühlen Rosé sucht, ist in Hamburg richtig. Die Hansestadt ist die Roséwein-Hochburg Norddeutschlands - und schlägt dabei Köln und München klar. Der Juli ist der stärkste Rosé-Monat, bundesweit."Offenbar braucht Hamburg keinen Mittelmeer-Urlaub, um Rosé zu trinken - die Elbe tut's auch", schmunzelt Lucas Rietz.Pressekontakt:pr@goflink.comOriginal-Content von: Flink SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167043/6289590