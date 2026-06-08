© Foto: Dall-ETrotz Verlusten von 11,7 Milliarden US-Dollar bei Strategy infolge des Bitcoin-Crashs deutet Michael Saylor den nächsten Bitcoin-Kauf an.Während der Bitcoin-Kurs Montagfrüh weiterhin unter 63.000 US-Dollar notiert, sorgt Strategy-Firmengründer Michael Saylor erneut für Aufsehen. Mit einem Beitrag auf der Plattform X deutete der Executive Chairman des Unternehmens am Sonntag einen weiteren milliardenschweren Bitcoin-Kauf an - obwohl Strategy inzwischen tief in den roten Zahlen steckt. "Guter Zeitpunkt, mehr Punkte hinzuzufügen", schrieb Saylor zu einem bekannten Chart, der die bisherigen Bitcoin-Käufe des Unternehmens visualisiert. Historisch betrachtet gingen solche Posts immer einer neuen …
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