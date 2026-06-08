Reute (ots) -Viele Betreiber von Monteurwohnungen glauben, dass eine erfolgreiche Vermietung vor allem davon abhängt, die Unterkunft auf den richtigen Plattformen zu inserieren. In der Praxis entscheidet jedoch etwas ganz anderes über Auslastung, Buchungen und Wirtschaftlichkeit: die tägliche operative Arbeit im Hintergrund. Warum genau hier die größten Herausforderungen entstehen und wie die Homery Living GmbH Betreiber nachhaltig entlastet, erfahren Sie hier.Was auf den ersten Blick nach einem gut laufenden Nebenmodell aussieht, wird für viele Vermieter von Monteurwohnungen schon nach kurzer Zeit zum Kraftakt. Anfragen, Telefonate, E-Mails, Anreisen, Reinigungen und Rückfragen laufen nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Besonders schwierig wird es, wenn kein Team im Hintergrund arbeitet und Vertrieb, Buchungen, Gästebetreuung, Reinigung und Verwaltung an einer Person hängen. Hinzu kommt: Viele Betreiber führen ihre Monteurunterkünfte neben einem Hauptgeschäft. Dauerhafte Erreichbarkeit ist dann kaum machbar. Die Folgen sind im Alltag schnell spürbar: Anfragen werden zu spät beantwortet, Firmenkunden erreichen keinen verlässlichen Ansprechpartner und freie Monteurzimmer bleiben leer, weil niemand aktiv nachfasst oder passende Unternehmen anspricht. Auch Preise werden oft zu schnell akzeptiert, statt sauber verhandelt zu werden. "Wer Monteurwohnungen allein betreibt, verliert irgendwann nicht nur den Überblick - er verliert auch Buchungen, Preise und Nerven. Und das oft, ohne zu merken, dass es nicht am Markt liegt, sondern an den eigenen Abläufen", erklärt Viktor Svetlov, Geschäftsführer der Homery Living GmbH."Der effektivste Weg aus diesem Alltag ist kein neues Tool und kein einzelner Mitarbeiter, sondern ein spezialisierter Partner, der das gesamte operative Geschäft kennt und täglich mitarbeitet", so Melissa Svetlov. Genau an diesem Punkt setzt die Homery Living GmbH an. Das Unternehmen bietet Betreibern von Monteurwohnungen eine umfassende Done-for-you-Dienstleistung und übernimmt große Teile des operativen Vermietungsgeschäfts. Ziel ist es, Betreiber im Alltag spürbar zu entlasten und gleichzeitig professionellere Abläufe rund um Vermietung, Betreuung und Auslastung zu schaffen. Anders als klassische Verwaltungen versteht sich die Homery Living GmbH nicht als reine Verwaltungsstelle, sondern als aktiver Partner im Tagesgeschäft. Inzwischen betreut das Unternehmen über 1.000 Betten und kennt die Herausforderungen der Branche aus zahlreichen praktischen Fällen. Dabei übernehmen die Experten nicht nur die Verwaltung bestehender Inserate, sondern kümmert sich um Anfragen, Firmenkommunikation, Preisverhandlungen, Buchungen, Verlängerungen, Gästebetreuung, Reinigungskoordination und die Lösung operativer Problemfälle. Während Viktor Svetlov vor allem die technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Prozesse verantwortet, übernimmt Melissa Svetlov schwerpunktmäßig Vertrieb, Kommunikation und die tägliche Betreuung von Firmenkunden und Monteuren.Homery Living GmbH: Der Grundstein für eine erfolgreiche ZusammenarbeitDamit die operative Betreuung später reibungslos funktioniert, beginnt jede Zusammenarbeit mit einer gründlichen Bestandsaufnahme. Darum verschaffen sich die Experten der Homery Living GmbH zunächst einen umfassenden Überblick über die vorhandenen Wohnungen und Strukturen. Dabei werden sämtliche relevanten Informationen systematisch erfasst. Dazu gehören unter anderem die Anzahl der verfügbaren Betten, die Ausstattung einzelner Wohnungen, Zugangsmöglichkeiten, Schlüsselorte, elektronische Zugangssysteme sowie besondere Merkmale der Unterkünfte. Auch Details wie Waschmaschinen, Trockner, Kellerbereiche oder individuelle Besonderheiten einzelner Einheiten werden dokumentiert. Diese Informationen sind wichtig, weil Firmenkunden und Monteure häufig sehr konkrete Fragen zu Ausstattung, Aufenthaltsbedingungen und Verfügbarkeit stellen.Gleichzeitig analysiert das Team um Viktor Svetlov und Melissa Svetlov bestehende Inserate, Bilder und Prozesse. Schwächen bei der Darstellung werden offen angesprochen. Wo nötig, empfiehlt das Unternehmen professionelle Fotos und legt Inserate auf relevanten Portalen neu an oder optimiert bestehende Einträge. Ziel ist nicht nur, dass Monteurunterkünfte online sichtbar sind. Sie sollen für Firmenkunden nachvollziehbar, vertrauenswürdig und unkompliziert buchbar wirken. Unprofessionelle Handyfotos, unaufgeräumte Räume oder unklare Beschreibungen zählen aus Sicht des Unternehmens zu den häufigsten Gründen für schwache Vermietungsergebnisse. "Viele Betreiber wundern sich, warum ihre Wohnungen nicht gebucht werden - dabei liegt die Antwort oft schon im ersten Bild des Inserats. Eine gute Wohnung kann unter ihren Möglichkeiten bleiben, wenn sie nicht professionell präsentiert wird. Deshalb betrachten wir nicht nur die Unterkunft selbst, sondern den gesamten Vermietungsprozess", erklärt Viktor Svetlov.Vermietung bedeutet mehr als ein InseratNach der Aufnahme beginnt die eigentliche operative Arbeit. Während viele Betreiber darauf hoffen, dass sich Interessenten von selbst melden, verfolgt das Team der Homery Living GmbH einen aktiveren Ansatz. Das Unternehmen nutzt bestehende Kontakte, spricht Firmen direkt an, führt Telefonate, beantwortet E-Mails und arbeitet mit regelmäßigen Nachfassaktionen. Ziel ist es, passende Firmenkunden zu identifizieren und langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Eingehende Anfragen werden geprüft, die Aufenthaltsdauer, Personenzahl, der Zeitraum und das Budget werden abgestimmt und wirtschaftlich sinnvolle Lösungen ausgearbeitet.Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Preisverhandlungen. Viele Betreiber akzeptieren aus Zeitmangel die erste Anfrage oder geben unnötige Preisnachlässe. Die Homery Living GmbH übernimmt diese Gespräche und achtet darauf, dass Buchungen nicht nur zustande kommen, sondern auch wirtschaftlich attraktiv sind. Anschließend werden Buchungen professionell bearbeitet und, wenn es sinnvoll erscheint, werden Verlängerungen aktiv angesprochen. Denn längere Aufenthalte und wiederkehrende Buchungen gelten als besonders wertvoll, da sie für mehr Planungssicherheit sorgen und den Vermietungsaufwand pro Gast reduzieren.Homery Living GmbH: Betreuung, Reinigung und Problemlösung im AlltagDie eigentliche Herausforderung beginnt allerdings oft erst nach der Buchung. Während eines Aufenthalts entstehen zahlreiche organisatorische Aufgaben, die zuverlässig koordiniert werden müssen. Die Experten der Homery Living GmbH übernehmen die Kommunikation mit Firmen und Monteuren, beantworten Rückfragen zu WLAN, Zugangsmöglichkeiten, Aufenthaltsdauer oder Verlängerungen und sorgen dafür, dass Probleme schnell gelöst werden. Dazu gehört auch die Abstimmung von Zwischenreinigungen und Wohnungswechseln, damit die Unterkünfte jederzeit in einem gepflegten Zustand bleiben.Ein weiterer wichtiger Bereich betrifft Zugang und Erreichbarkeit. Gerade bei Monteurwohnungen können verspätete Anreisen, unklare Schlüsselübergaben oder technische Probleme bei Zugangssystemen schnell zu Unzufriedenheit bei Gästen und Firmenkunden führen. Die Homery Living GmbH betrachtet diese Themen deshalb als festen Bestandteil der operativen Betreuung. Schließlich entscheidet häufig nicht die Wohnung selbst über den Gesamteindruck, sondern die Frage, ob Anreise, Zugang und Kommunikation reibungslos funktionieren. "Wer Monteure gut betreut, betreut damit auch die Firma gut - und wer die Firma gut betreut, sichert die nächste Buchung", erklärt Melissa Svetlov.Darüber hinaus dokumentiert das Unternehmen Wohnungszustände und Übergaben. Schäden, fehlende Gegenstände oder zusätzlicher Aufwand lassen sich dadurch nachvollziehbar erfassen und transparent kommunizieren. Diese Dokumentation schafft die Grundlage für eine sachliche Kommunikation mit Firmenkunden und sorgt dafür, dass wichtige Informationen nicht verloren gehen. "Gerade bei längeren Aufenthalten ist Transparenz entscheidend. Wenn alle Vorgänge sauber dokumentiert sind, lassen sich Missverständnisse vermeiden und Probleme deutlich schneller lösen", erklärt Viktor Svetlov.Mehr Entlastung im Alltag, mehr Fokus auf WachstumJe länger die Zusammenarbeit läuft, desto stärker werden Betreiber im Alltag entlastet. Die wichtigsten Abläufe sind klar definiert, Zuständigkeiten geregelt und alle relevanten Informationen zu den Wohnungen zentral erfasst. Während das Team der Homery Living GmbH die operative Betreuung übernimmt, müssen sich Betreiber nicht mehr um jede einzelne Anfrage oder organisatorische Aufgabe kümmern. Gleichzeitig bleibt die Entwicklung der Standorte jederzeit nachvollziehbar. Kunden erhalten regelmäßige Berichte und Abrechnungen, die einen Überblick über Buchungen, Auslastung und wichtige Entwicklungen ermöglichen. So entsteht Entlastung, ohne dass die Kontrolle über die eigenen Monteurwohnungen verloren geht.Gerade zu Beginn einer Zusammenarbeit ist der Abstimmungsaufwand naturgemäß noch höher. Wohnungsdetails, Abläufe, Zuständigkeiten und Besonderheiten einzelner Standorte müssen zunächst gemeinsam erfasst und strukturiert werden. Diese Vorarbeit schafft jedoch die Grundlage dafür, dass die Betreuung später reibungslos funktioniert. Mit zunehmender Zusammenarbeit sinkt die Zahl der Rückfragen deutlich, weil Prozesse eingespielt sind und alle relevanten Informationen zentral vorliegen.Anstatt ständig erreichbar sein oder kurzfristige Probleme lösen zu müssen, erhalten Betreiber vor allem die Informationen, die für sie wirklich relevant sind. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: das eigene Unternehmen, neue Projekte oder den Ausbau weiterer Standorte. Statt sich im Tagesgeschäft zu verlieren, können sie sich wieder stärker auf Wachstum und strategische Aufgaben konzentrieren. "Unser Ziel ist es, dass Betreiber wieder unternehmerisch arbeiten können, anstatt sich dauerhaft im Tagesgeschäft zu verlieren. Professionelle Monteurvermietung entsteht durch funktionierende Prozesse - nicht durch ständige Improvisation", fasst Viktor Svetlov zusammen.Sie möchten Ihre Monteurwohnungen professioneller vermieten, Leerstände reduzieren und wieder mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft gewinnen? Dann melden Sie sich jetzt bei Viktor Svetlov und Melissa Svetlov von der Homery Living GmbH (https://homery-living.de/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch!Pressekontakt:Homery Living GmbHGeschäftsführer: Viktor SvetlovE-Mail: info@homery-living.deWebsite: https://homery-living.de/Original-Content von: Homery Living GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182692/6289610